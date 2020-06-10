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Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной

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Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной

Москва, 10 июня. Сенатор Алексей Пушков, комментируя планы Румынии признать Россию враждебным государством, заявил, что «Бухарест поражает слепота».

Ранее Румыния заявила о планах признать Россию враждебным государством в проекте своей оборонной стратегии, разработанном на период до 2024 года. Документ уже одобрен советом обороны страны, который возглавляет президент Румынии Клаус Йоханнис.

Национальная оборонная стратегия Румынии вступит в силу, если ее одобрят обе палаты парламента страны. Как отметил Йоханнис, она составлена с учетом «ухудшения отношений между Россией и НАТО.

«Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», — заявил президент.

Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной

По словам Пушкова, Бухарест вслед за Вашингтоном повторяет «ложные банальности» об «агрессивности» России.

«Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», — написал сенатор в своем Twitter.

Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной

Москва неоднократно опровергала обвинения в якобы агрессивных планах. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ЕС и НАТО прекрасно знают, что Россия не планирует нападать на какую-либо из европейских стран, однако используют подобную риторику для оправдания дальнейшего размещения военной техники и живой силы у границ РФ.

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Источник: Twitter
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