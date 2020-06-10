Минобороны РФ отобрало две группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Москва, 10 июня. Минобороны РФ сообщило, что отобраны две группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.

В первую группу вошли прапорщики, офицеры и военнослужащие-контрактники. Ведомство подчеркивает, что они были отобраны «исключительно на добровольной основе». В составе второй группы — гражданские лица, которые также примут участие в испытаниях по собственному желанию.

В данный момент проводится всестороннее медицинское обследование добровольцев, после чего специалисты вынесут заключение о состоянии их здоровья. Лишь после этого начнутся испытания препарата.

В Минобороны отметили, что 4 и 9 июня 50 военнослужащих-добровольцев были помещены на двухнедельную изоляцию.

«Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня гражданские добровольцы, которые примут участие в испытаниях, помещены в Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко, где за их состоянием наблюдают врачи.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, клинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля. Эксперимент будет проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны, где ранее были успешно испытаны вакцины против лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома, а также универсальная вакцина против гриппа.