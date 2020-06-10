Новейший МиГ-35 оснастят всеми перспективными видами вооружений

Москва, 10 июня. Российский истребитель МиГ-35 уже испытал практически всю номенклатуру вооружений. Вместе с тем есть перспективные виды орудий, которые пока только готовят к применению в воздухе. Об этом в среду рассказал летчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.

По словам пилота, ряд перспективных видов вооружений МиГ-35 уже в состоянии применить. Однако на сегодняшний день разработчики данных образцов пока не готов начать практические испытания. При этом Селиванов отмечает, что тренировочные полеты продолжаются. Однако сейчас, при обнаружении какого либо недостатка, инженеры не переделывают весь самолет.

«Чтобы его устранить, достаточно «перепрошить» программу, отвечающую за тот или иной узел или агрегат. Практически все делается в цифре, это очень удобно. Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо», — пояснил РИА Новости летчик-испытатель.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что самолетостроительная корпорация «МиГ» разработала и запатентовала систему беспилотной посадки, позволяющую приземляться в сложных метеоусловиях. Она основана на инновационных блоках и приводах. Также туда входит навигационно-измерительный комплекс. Система позволяет пилоту автоматически выходить на глиссаду, а также безопасно снижаться до появления видимости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что вооруженные силы России с начала 2020 года получили в общей сложности более 750 образцов новейшего, модернизированного вооружения.