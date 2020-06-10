Видео допроса Ефремова появилось в Сети

Москва, 10 июня. Телеканал «Звезда» опубликовал видео допроса актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Отмечается, что допрос проводился 9 июня в рамках расследования по уголовному делу, возбужденному по факту аварии с участием Ефремова, в которой получил смертельные травмы водитель мини-фургона ВАЗ.

На вопрос о самочувствии актер отвечает, что находится «ни в каком состоянии» и не может говорить.

«Авария чудовищная произошла, поэтому я в шоке», — сказал Ефремов на вопрос о том, помнит ли он, что произошло накануне.

Артист добавил, что «вероятно» был пьян и не может ответить, сколько именно и где он выпил. Он признал себя виновным в случившемся.

«Да, конечно, куда я денусь?» — сказал Ефремов.

В конце ролика он просит «дать прийти в себя».

Вечером 8 июня у дома номер три на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого от полученных травм скончался позже в больнице. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, в его анализах также были обнаружены следы каннабиноидов и кокаина.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решение Таганского суда Москвы ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. В ходе судебного заседания артист согласился с обвинением. Расследование проходит под контролем столичной прокуратуры.