Для москвичей с выявленным иммунитетом к COVID-19 пересматривают критерии самоизоляции

Москва, 10 июня. Департамент здравоохранения Москвы пересмотрел ряд критериев, по которым жителям города рекомендовалось в течение двух недель соблюдать самоизоляцию. Причиной тому стали показатели уровня иммуноглобулина IgM.

Дело в том, что при значении более единицы врачи делали вывод о стадии иммунологического ответа на коронавирус. После людей с таким результатом рекомендовалось отправлять на карантин. Однако позже выяснилось, что у переболевших пациентов данный показатель может оставаться выше единицы на фоне высокого показателя иммунитета IgG. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Тем не менее, горожан отправляли на самоизоляцию повторно, несмотря на то, что они ранее уже переболели COVID-19. Поэтому результат показателя IgM было решено изменить.

«Если у человека IgM больше или равен двум, а IgG больше или равен 10, то у пациента имеются антитела к вирусу. При этом наличие IgM говорит о том, что вирус все еще может находиться в организме, и человек может переносить инфекцию в скрытой, бессимптомной форме», — пояснили в департаменте здравоохранения Москвы.

Там также отметили, что на сегодняшний день данное заболевание еще не до конца изучено, поэтому в качестве профилактической меры пациентам рекомендуется сократить контакты с близкими людьми в течение семи дней, а через неделю повторно сдать кровь из вены.