Полуобнаженная Бледанс показала откровенное фото после бани

Москва, 10 июня. Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс опубликовала в своем Instagram-аккаунте необычный снимок, который бурно встретили ее подписчики. Звезда разметила архивную фотографию, сделанную после бани. На ней Бледанс предстала полностью обнаженной. Тело актрисы прикрывает лишь простыня и «буденовка».

«С легким паром! Скучаю по баньке, очень! Или уже где-то открыли?» — спросила Бледанс у своих подписчиков.

Снимок быстро обрел популярность среди поклонников артистки. На сегодняшний день он набрал более 13 тысяч отметок «Мне нравится» и 400 комментариев. Многие из подписчиков Эвелины Бледанс поспешили написать ей свои комплименты.

«Красотка», «Сильно сексуальна!», «Секси-красноармейка», — пишут фанаты актрисы.

Напомним, ранее Бледанс порадовала подписчиков, опубликовав в своем Instagram пикантное видео, на кадрах которого артистка предстает в БДСМ-костюме. Эротичное и будоражащее видео, которое не смогло оставить подписчиков равнодушными, было приурочено к Международному женскому дню.

На кадрах Бледанс продемонстрировала свои актерские способности, нарядившись в откровенный кожаный наряд с шипами и вооружившись плеткой. Откровенный образ актрисы произвел положительное впечатление на подписчиков.