В РАН рассказали, кого чаще всего кусают клещи

Москва, 10 июня. Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тихунова рассказала, что клещи чаще всего кусают взрослых мужчин.

Тикунова напомнила, что существует много разновидностей клещей, но опасность для человека представляют паразиты, которых называют иксодовыми. Они переносят клещевой энцефалит, а также похожую на него по симптомам лихорадку Кемерово.

«Это заболевание похоже на энцефалит, но не такое тяжелое. Иксодовые клещи заражают людей боррелиями, которые вызывают боррелиозы, а также риккетсиями, провоцирующими риккетсиозы. Первые содержатся в теле 30-50 процентов паразитов, вторые в восьми из десяти», — рассказала специалист в беседе с News.ru.

По ее словам, клещи не умеют прыгать и не живут на деревьях и кустарниках. По высоким травинкам они поднимаются на расстояние до метра от земли и поджидают свою жертву.

«У клещей восемь лапок, четырьмя они держатся за травинку, а остальные выставляют перед собой, чтобы прицепиться к проходящему объекту. Далее клещ ползет вверх и ищет наиболее нежные места, чтобы впиться. Это может быть шея, мочки ушей, подмышки», — сообщила Тикунова.

Она подчеркнула, что клещи чаще впиваются в тех, кто сильнее пахнет. Как правило, это взрослые мужчины. Сам укус долгое время может быть незаметен, поскольку в слюне паразита содержится обезболивающее вещество. А запах алкоголя, отметила специалист, не отпугивает клещей, так что все это лишь досужие байки. Эффективными остаются лишь специальные препараты, которые нужно применять в строгом соответствии с инструкцией. Наиболее надежной защитой от переносимых клещами болезней является вакцинация, причем прививку нужно делать не позднее, чем за 2,5 месяца до начала периода клещевой активности.