Гимнастка Солдатова поразила поклонников необычным исполнение шпагата

Москва, 10 июня. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова восхитила пользователей Сети идеальной растяжкой и необычным исполнением вертикального шпагата.

Гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показала вертикальный шпагат, опираясь одной ногой на колонну, а затем изогнулась назад и поставила бутылку на землю.

«Утренняя разминка», — сообщила Солдатова своим подписчикам.

Поклонники спортсменки по достоинству оценили ее гибкость, оставив множество восторженных комментариев и еще больше «влюбленных» смаликов.

«Саша, это так красиво, какая ты гибкая. Надеюсь, что с здоровья все уже хорошо!» — пишет пользователь под ником hgeorgieva_26.

«Русская красавица», — добавил artemiibronnikov3333.

«Всегда прекрасна», — констатировал club_averins_soldy.

Ранее Солдатова опубликовала в Instagram короткое видео, на котором показала необычный прием. Девушка во время растяжки поставила кружку на ногу, а затем отпила из нее, балансируя на второй ноге. Видео спортсменка разместила в Stories, подписав при этом: «А почему бы и нет?».

Солдатова — трехкратная чемпионка мира в командном зачете и чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трехкратная чемпионка Европы в командном зачете, чемпионка России в индивидуальном многоборье, бронзовый призер чемпионата России по художественной гимнастике в многоборье.