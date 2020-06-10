Пенсионеры с Крайнего Севера смогут компенсировать отдых по электронным билетам

Москва, 10 июня. Министерство труда РФ предложило правительству упростить получение компенсаций за проезд к месту отдыха для пенсионеров, которые проживают в регионах Крайнего Севера. Согласно проекту Минтруда, пожилые люди смогут присылать для компенсации в ПФР проездные документы в электронном виде.

Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов, на сегодняшний день в случае подачи заявления через сайт Госуслуг или ПФР, пенсионеры должны предоставить проездные документы в печатном виде непосредственно в местный орган Пенсионного фонда.

«Эту обязанность предлагается исключить. Билеты, подписанные электронной подписью транспортной организации, можно будет отправить через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР одновременно с подачей заявления в электронном виде», — приводит слова Пудова пресс-служба Минтруда РФ.

На данный момент пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право раз в два года получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России.

Напомним, еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года. Начнет действовать закон, согласно которому будет восстановлена индексация работающим пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых. Также эту категорию граждан ожидает перерасчет пенсии с учетом пропущенных плановых индексаций. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение Госдумы.