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Источники раскрыли планы S7 продать «Морской старт» Росатому

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Источники раскрыли планы S7 продать «Морской старт» Росатому

Москва, 10 июня. Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт» одной из дочерних структур госкорпорации «Росатом». Как сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах, в настоящий момент ведутся переговоры.

«Компания S7 намерена продать плавучую платформу Odyssey и командное судно в рамках программы избавления от непрофильных активов. Наиболее вероятный покупатель — одна из дочерних структур Росатома. Переговоры ведутся», — сообщил источник.

Второй источник также подтвердил, что «Морской старт» собираются продать дочерней структуре Росатома. По его словам, стоимость реализации проекта крайне возросла, и у частной авиакомпании на фоне кризиса из-за пандемии «просто нет на это денег». Он уточнил, что ранее американская сторона демонтировала оборудование на платформе. Кроме того, береговую инфраструктуру необходимо создавать с нуля.

Официального комментария от Росатома пока не последовало.

В сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса «Морской старт» стала группа компаний S7. В 2020 году планировалось провести реконструкцию плавучего космодрома. С «Морского старта» до конца мая 2014 года было проведено 36 запусков (в том числе 32 успешных).

Источники раскрыли планы S7 продать «Морской старт» Росатому

Отметим, в середине апреля сообщалось, что Роскосмос рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с «Морского старта» с 2024 года. В связи с этим госкорпорация поручила своим предприятиям проработать возможность участия в проекте. Также компании поручено «оценить конкурентоспособность комплекса в сравнении с космическим ракетным комплексом «Союз-5» на космодромах Байконур и Восточный».

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