Сын погибшего в ДТП сообщил, что представители Ефремова не связывались с его семьей

Москва, 10 июня. Виталий Захаров, сын водителя Сергей Захарова, погибшего в ДТП, устроенном актером Михаилом Ефремовым сообщил, что представители артиста не связывались с его семьей.

Об этом Виталий Захаров рассказал в эфире ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».

«Виталий, к вам кто-нибудь обращался? Друзья, адвокаты с предложением оказать помощь?» — спросил его юрист Павел Астахов.

«Никто», — ответил сын погибшего.

Ранее супруга Дмитрия Захарова заявила, что не пойдет на мировое соглашение с представителями Ефремова, поскольку считает, что виновник аварии должен понести наказание и сидеть в тюрьме.

Ефремов устроил аварию вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. За рулем Jeep Grand Cherokee он пересек двойную сплошную и врезался в мини-фургон ВАЗ под управлением Дмитрия Захарова, который от полученных травм скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии опьянения, в его анализах также были обнаружены следы употребления кокаина и каннабиноидов.

Артисту предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. В зале суда Ефремов согласился с обвинением, назвав происшествие «чудовищным». Решением Таганского суда Москвы актер отправлен под домашний арест сроком на два месяца. Расследование ведется под контролем прокуратуры российской столицы.