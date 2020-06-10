Главный нарколог Минздрава рассказал, что ни разу не встречал Ефремова трезвым

Москва, 10 июня. Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что несколько раз встречался с актером Михаилом Ефремовым, но тот ни разу не был трезвым.

«Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу. Я думаю, что тут еще и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны бить тревогу», — сказал Брюн в эфире Первого канала.

По словам специалиста, существуют процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя и прохождению лечения. И если бы к ним обратились родственники актера, Ефремову можно было бы помочь.

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя, передавал НСН. Позднее эксперты обнаружили в его анализах следы наркотиков.

Во вторник Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Позднее в пресс-службе уточнили, что суд не стал принимать решение об аресте актера, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. Сам Ефремов во время заседания полностью признал свою вину.

Ирина Стрехова, вдова 57-летнего водителя грузовика, заявила, что не собирается идти на мировую с Ефремовым. О своем намерении добиться правосудия Стрехова заявила в эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале. По ее мнению, несмотря на статус Ефремова, актер должен отбыть хотя бы половину предполагаемого срока.