Врачи призвали не паниковать из-за детского воспалительного синдрома на фоне COVID-19

Вашингтон, 10 июня. Редкий воспалительный синдром, связанный с COVID-19, выявляемый у детей, поддается лечению и не вызывает пандемию, сообщают американские врачи. Они призвали родителей не паниковать.

Ранее неоднократно сообщалось о так называемом педиатрическом системном воспалительном синдроме, который также называли «Кавасаки-подобным синдромом». Это тяжелое заболевание, которое поражает детей через полтора-два месяца после начала вспышки коронавирусной инфекции в стране. Случаи этого симптома были зафиксированы в Великобритании, Испании, США, Франции и других странах.

«Я не думаю, что людям стоит паниковать по поводу возможности того, что у их детей будет эта ответная воспалительная реакция после COVID-19. Быть осторожными – да, паниковать – нет. Подавляющее большинство этих детей при надлежащем уходе выздоравливают», — приводит РИА Новости мнение кардиохирурга из США Билла Новика.

В то же время, он отметил, что синдром дает осложнения на сердце и сосудистую систему. Так, среди прочего, этот синдром ослабляет стенки артерий, что приводит к образованию аневризм, а затем – тромбов.

Для лечения синдрома используется внутривенная терапия иммуноглобулином, которой также лечат больных синдромом Кавасаки.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.