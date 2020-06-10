Ургант высмеял Панина после его выходки на похоронах Кокшенова

Москва, 10 июня. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял актера Алексея Панина после скандала на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.

Ранее стало известно, что в ходе церемонии прощания с Кокшеновым Панин сделал несколько замечаний в адрес покойного, после чего его попросили покинуть ритуальный зал. Скандально известный актер, как сообщают СМИ, заявил, что на похоронах собралось больше журналистов, чем друзей. Оказавшись на улице, он также высказался о режиссерских способностях Кокшенова, назвав его «хорошим актером, но плохим режиссером».

Ургант в своем вечернем шоу упомянул Панина, комментируя новость о погружении российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину.

«Как выглядит глубоководный аппарат «Витязь»? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно», — сказал телеведущий.

Оскандалившегося Панина осудили и его коллеги по цеху. Так, актриса Татьяна Васильева охарактеризовала его жизненное кредо непечатным выражением, а продюсер Марк Рудинштейн назвал артиста «гадом и жлобом», находящимся «вне человеческих законов».

Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни. В 2017-м году актер перенес два инсульта, после которых долгое время проходил реабилитацию и практически ни с кем не общался. Урну с прахом народного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.