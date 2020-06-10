حصاد اخبار سوريا في 9 يونيو/حزيران: انفجار اثناء مرور الرتل تابع للشرطة العسكرية الروسية ومسلحون من التنف يعلن عن هجوم على القوات الحكومية.

سوريا ، 9 يونيو/حزيران. انفجار اثناء مرور الرتل تابع للشرطة العسكرية الروسية ومسلحون من التنف يعلن عن هجوم على القوات الحكومية.

انفجار عبوة ناسفة اثناء مرور دورية روسية في سوريا

افاد ممثلو المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، عن انفجارعبوة ناسفة اثناء مرور دورية الشرطة العسكرية الروسية في محيط مدينة عين العرب.

ويوضح المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان «انفجرت عبوة ناسفة تحت عربة روسية عندما وصلت الى نقطة نهاية صباحا في 9 يونيو/حزيران».

ولم يصب أحد في الانفجار. واستخدم العسكريون الروس لتنفيذ دورية مدرعات من طراز «النمور» و«طيفون». وعاد الجنود الروس بعد استكمال الدورية إلى موقعهم سالماً.

الجيش يتصدى لهجوم إرهابيين في ادليب

شن مسلحون من تنظيمات الإرهابية هجوما فاشلا على منطقة خفض التصعيد في إدلب مغتناما لحظة خمول الجيش التركي. لكن تصدت وحدات من الجيش العربي السوري بنجاح هجمات الجهاديين.

قام مسلحون من فصيل هيئة تحرير الشام وحراس الدين خلال يومي 6 و 7 يونيو/حزيران بنقل التعزيزات العسكرية والوحدات الأكثر استعداداً للقتال إلى ريف إدلب الجنوبي.

إجمالاً ، تركزت في هذه المنطقة حوال من 80 إلى 100 عربة مختلفة ، بما في ذلك المدرعات لنقل المقاتلين ، وعربات محملة الرشاشات الثقيلة وراجمات الصواريخ المرتجلة. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك حوال من 600 إلى 1000 جندي مشاة.

شن الجهاديون في يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران ، في الساعة 14.00 تقريبا ، هجوماً على مواقع من الجيش العربي السوري بقرية طنجرة ، لكنهم واجهوا مقاومة شديدة من الجيش.

خلال المعركة القصيرة ، تم قضاء أكثر من 30 مسلحا و 9 عربات. بالإضافة إلى ذلك ، شن الطيران السوري غارات جاوية على القوات الرئيسية للمتطرفين ما ادى لهلاك 100-120 من المسلحين.

قام إرهابيو تنظيم داعش بزرع عبوة ناسفة على خط السير رتل الأكراد

انفجرت عبوة ناسفة على طريق اثناء مرور رتل يتبع لقوات سوريا الديمقراطية. وتفيد المصادر ان وقع الانفجار بالقرب من جسر للسكك الحديدية في محيط مدينة شحيل. وبحسب البيانات الأولية ، لا يوجد ضحايا بين المسلحين الأكراد. يشتبه إرهابيي تنظيم داعش الارهابي في تفجير عبوة ناسفة. والخلايا النائمة لتنظيم داعش تقوم بأنشطة إرهابية سرية في هذه المنطقة. لكن لم تعلن الوسائل الاعلامية المتعلقة مع ارهابيين عن مسؤليتهم في الهجوم.

مسلحون من التنف يخبير عن اشتباكات مع القوات الحكومية

افاد مسلحون من جماعة جيش مغاوير الثورة المتمركزين في منطقة خفض التسعيد التي تم إنشاؤها حول القاعدة العسكرية الأمريكية التنف ، إنهم يقاتلون مع القوات الحكومية غربي القاعدة. لكن لا توجد حاليا معلومات إضافية حول الحادث.