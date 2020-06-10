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Жириновский заявил, что Ефремов опозорил театральную династию

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Жириновский заявил, что Ефремов опозорил театральную династию

Москва, 10 июня. Российский политик Владимир Жириновский заявил, что устроивший пьяное ДТП артист Михаил Ефремов «позорит театральную династию».

Жириновский напомнил, что Ефремов сам о себе говорил «я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница». По словам лидера ЛДПР, артист опозорил имя своего отца, знаменитого советского и российского актера и режиссера, создателя театра «Современник» Олега Ефремова.

«Человек объявил, что он не алкоголик, а жизнерадостный пьяница — какая разница нам? То есть он пьет с удовольствием — и каждый год ДТП с ним. Чего хорошего? Уже неоднократно он совершал аварии, а сейчас смертельный исход, погиб человек. Я знал его отца, Олега Николаевича Ефремова. Он бы его уже розгами отхлестал, не потерпел бы, чтобы его сын позорил фамилию и театральную династию», — сказал Жириновский.

Жириновский заявил, что Ефремов опозорил театральную династию

Политик припомнил актеру и его слова про российский народ.

«Погиб человек, а он еле стоит. Его фраза, что «народ — мерзкая подростковая гнида» никуда не годится», — отметил он.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, в районе дома номер три на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee, грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в грузовой автомобиль ВАЗ. Водитель мини-фургона получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в реанимации. Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, в его моче также обнаружены следы каннабиноидов и кокаина.

Во вторник решением Таганского суда Москвы Ефремову избрана мера пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. В отношении него возбуждено уголовное дело, артисту может грозить до 12 лет лишения свободы.

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Источник: Regnum
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