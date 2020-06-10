Генсек ООН ожидает глобальную продовольственную катастрофу из-за пандемии

Нью-Йорк, 10 июня. Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии COVID-19, если срочно не предпринять меры. Об этом сообщается в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша.
Гутерреш подчеркнул, что пандемия коронавируса несет угрозу для обеспечения питанием наиболее уязвимых сообществ в мире. Из-за ограничений и финансового кризиса может быть нарушено функционирование существующих продовольственных систем.
«Это также может привести к тяжелым последствиям. Если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу», — пишет Гутерреш.
Он напомнил, что еще до пандемии «сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание».
Генсек ООН посоветовал государствам убедиться, что гуманитарная помощь доходит до наиболее уязвимых групп населения, а также призвал оказать поддержку детям, у которых больше нет доступа к школьному питанию. По его словам, сейчас «численность этой группы составляет около 352 млн человек».
Отметим, в конце апреля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если сейчас не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран. Он добавил, что пандемия коронавируса несет угрозу не только здоровью людей, «но и глобальную гуманитарную катастрофу». На грани голода могут оказаться миллионы людей.
Однако заявление Бизли раскритиковал известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что директору Всемирной продовольственной программы стоило бы беспокоиться о мировой гуманитарной обстановке намного раньше. Гаспарян уверен, что, заявляя о масштабном голоде, Бизли надеется подзаработать.
«Вон в ВОЗ опять говорят, что им нужны деньги, что они не справляются. С чем они справляются я не знаю до сих пор. Поэтому это в чистом виде панама. Что касается России, то она помогала голодающим, помогает и помогать будет, это же не к нам обращение. Это обращение к другим удивительным умам. Только это бессмысленно, оно ничего не даст», — подчеркнул он.