Генсек ООН ожидает глобальную продовольственную катастрофу из-за пандемии

Нью-Йорк, 10 июня. Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии COVID-19, если срочно не предпринять меры. Об этом сообщается в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша.

Гутерреш подчеркнул, что пандемия коронавируса несет угрозу для обеспечения питанием наиболее уязвимых сообществ в мире. Из-за ограничений и финансового кризиса может быть нарушено функционирование существующих продовольственных систем.

«Это также может привести к тяжелым последствиям. Если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу», — пишет Гутерреш.

Он напомнил, что еще до пандемии «сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание».

Генсек ООН посоветовал государствам убедиться, что гуманитарная помощь доходит до наиболее уязвимых групп населения, а также призвал оказать поддержку детям, у которых больше нет доступа к школьному питанию. По его словам, сейчас «численность этой группы составляет около 352 млн человек».

Отметим, в конце апреля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если сейчас не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран. Он добавил, что пандемия коронавируса несет угрозу не только здоровью людей, «но и глобальную гуманитарную катастрофу». На грани голода могут оказаться миллионы людей.

Однако заявление Бизли раскритиковал известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что директору Всемирной продовольственной программы стоило бы беспокоиться о мировой гуманитарной обстановке намного раньше. Гаспарян уверен, что, заявляя о масштабном голоде, Бизли надеется подзаработать.