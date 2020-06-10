В Совфеде назвали главную ошибку стратегии обороны Румынии с упоминанием России

Москва, 10 июня. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии, в которой упоминается Россия как угроза. По мнению сенатора, «на деле все точно наоборот».

Ранее сообщалось, что Румыния может признать Россию «враждебным государством и угрозой для всего черноморского региона». Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы.

«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России», — заявил Цеков в беседе с RT.

По словам сенатора, «действия России носят исключительно оборонный характер».

Документ уже получил одобрение со стороны Высшего совета обороны, который возглавляет президент Румынии Клаус Йоханнис. Новая национальная стратегия обороны Румынии может вступить в силу, если ее поддержат обе палаты парламента республики.

По словам Йоханниса, стратегия национальной безопасности Румынии составлена с учетом смены глобальной парадигмы и ухудшения отношений между НАТО и Россией.

Отметим, западные политики, а также представители прибалтийских стран нередко выступают с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи РФ и ее высоком потенциале. Антироссийскую тему регулярно эксплуатируют и местные СМИ.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев, в частности, заявил ранее, что подобное нагнетание не может не отражаться на настроении жителей этих стран. Он с сожалением говорил, что многие поляки действительно стали считать РФ потенциальным агрессором.