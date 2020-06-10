Песков опроверг слухи о «заниженной статистике» по COVID-19 в РФ

Москва, 10 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы заниженной статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

«Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых», — заявил он в интервью CNN.

В конце мая Песков был выписан из больницы, где проходил лечение от COVID-19. О заражении новой инфекцией он сообщил 12 мая. В тот же день его госпитализировали. Позже Песков уточнил, что врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Тогда он отметил, что больше месяца очно не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вместе с Песковым COVID перенесла и его супруга, знаменитая фигуристка Татьяна Навка. Она была выписана из больницы несколькими днями раньше мужа.

Количество зараженных коронавирусом в мире, по данным на утро 9 июня, составляет 7 118 471. Свыше 3,29 млн человек справились с заболеванием, 406 522 человека скончались. Самой пострадавшей от пандемии страной продолжают оставаться США, где уже 1,96 миллиона инфицированных.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире продолжает ухудшаться. По его словам, в последнее время фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации в странах Евросоюза, но в мировом масштабе положение становится лишь менее позитивным.