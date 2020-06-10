Экстрасенс заявил, что Ефремова ждет еще одно ДТП

Москва, 10 июня. После смертельной аварии, произошедшей в понедельник в центре Москвы, актера Михаила Ефремова может ожидать еще одно ДТП. Об этом заявил экстрасенс Виктор Богданов.

Про словам ясновидящего, актеру «на роду написано» отбыть наказание в колонии в преклонном возрасте. Богданов также отметил, что еще 15 лет назад изучал «натальную карту» актера и узнал, что Ефремова ожидают большие проблемы в жизни. Экстрасенс уверяет, что в настоящее время у артиста наступил «кризисный период, с которым ему уже не справиться».

«Даже, если он выскочит из сегодняшней ситуации, то скоро все повторится. Произойдет еще одно ДТП, Михаил окажется в тюрьме! Запомните две этих даты: 2020-й и 2021-й год. Они для него будут особенно рискованными», — приводит слова экстрасенса Daily Storm.

Он также уверяет, что после аварии Ефремову будет назначено наказание сроком от 5 до 6 лет заключения, однако отбудет он лишь половину его. При этом пристрастие к алкоголю останется с актером навсегда, считает Богданов.

Напомним, ДТП с участием заслуженного артиста России случилось вечером 8 июня на Смоленском бульваре. Будучи пьяным, актер не справился с управлением. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон, водитель которого получил многочисленные тяжелые травмы, а позже скончался в больнице. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит серьезный тюремный срок.