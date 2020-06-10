Юристы оценили вероятность присуждения Ефремову реального срока заключения

Москва, 10 июня. Юристы оценили вероятность вынесения в отношении устроившего пьяное ДТП актера Михаила Ефремова приговора в виде реального срока лишения свободы.

Вечером в понедельник в Москве у дома номер три на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee, грубо нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение со встречным ВАЗ, в результате чего водитель мини-фургона получил тяжелые травмы и позже скончался в реанимации. Экспертиза показала, что актер в момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в его моче были обнаружены следы употребления кокаина и каннабиноидов. Ефремову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатация ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом в состоянии опьянения). Максимальное наказание, которое грозит артисту — лишение свободы на срок до 12 лет.

Говоря о вероятности «жесткого» приговора в отношении Ефремова, управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников в беседе с «Известиями» напомнил, что по данным СМИ актер в этом году уже неоднократно нарушал ПДД.

«Предыдущие нарушения учитываются судом при вынесении решений, в том числе, касательно меры пресечения. В таких случаях должны приниматься во внимание все аспекты, включая общественную значимость происшествия, характеристики подозреваемого, последствия для потерпевших или родственников погибшего, их мнение о степени виновности», — рассказал адвокат.

По мнению руководителя уголовной практики адвокатского бюро «Магнат» Сергея Колосовского, Ефремов может получить уголовный срок, но решение будет зависеть в том числе от того, предпринял ли обвиняемый действия по компенсации вреда семье погибшего.

Вечером во вторник стало известно, что Таганский суд Москвы поместил Ефремова под домашний арест сроком на два месяца. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением и назвал случившееся «чудовищным».