Военный эксперт Мураховский указал на махинации Запада в деле MH-17

Москва, 10 июня. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский указал на отсутствие в Нидерландах профессионалов, разбирающихся в российских зенитно-ракетных комплексах.

Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе заседания суда по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing-777 заявил, что анализ осколков, извлеченных из тел погибших членов экипажа, позволяет утверждать о попадании в самолет ракеты 9М38М1, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По словам Мураховского, компетентность привлеченных к разбирательству специалистов находится под большим вопросом. Он отметил, что в Нидерландах нет экспертов, хорошо разбирающихся в зенитно-ракетном вооружении СССР и России. Еще несколько лет назад в концерне «Алмаз-Антей» доказали, что самолет был сбит ракетой 9М38, снятой с вооружения в РФ в 2011 году.

«По техническим и внешним характеристикам ракеты 9М38М1 и 9М38 практически одинаковые. Они отличаются боевой частью, которая на модификации 9М38М1 несколько другая — имеет оболочку из готовых поражающих элементов», — рассказал Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что Нидерланды пытаются доказать «наличие» в российской армии таких ракет и не ставят в расчет тот факт, что РФ прекратила использовать боеприпасы такого типа задолго до гражданской войны в Донбассе. Мураховский отметил, что Запад готов пойти на откровенные махинации, лишь бы иметь возможность связать крушение малайзийского Boeing-777 с Москвой.

Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Международная следственная группа установила, что авиалайнер был сбит из ЗРК «Бук», однако кто именно выпустил ракету — остается неизвестным.

В сентябре 2018 года Россия рассекретила документы, согласно которым сбившая Boeing ракета была произведена в 1986 году и отправлена в одну из воинских частей Украинской ССР, после чего не вывозилась на территорию РСФСР и Российской Федерации.