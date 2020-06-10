Губерниев призвал оставить Ефремова в СИЗО до суда

Москва, 10 июня. Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение суда отправить актера Михаила Ефремова под домашний арест после ДТП. По мнению Губерниева, Ефремов должен был остаться в СИЗО.

«Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу!» — написал Губерниев в своем Telegram.

Кроме того, Губерниев ранее подверг критик коллег Ефремова – актеров Ивана Стебунова и Сергея Гармаша, которые одними из первых прибыли на место ДТП. Он отметил, что российские артисты пока еще не выразили своего отношения к Ефремову и ничего не сказали «про пьянство за рулем и про его образ жизни».

В понедельник вечером Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади. Актер, судя по кадрам в Сети, находился за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой скончался. Сразу после аварии у актера была странная реакция: он говорил невнятно и нецензурно ругался.

В интервью Федеральному агентству новостей юрист и правозащитник Матвей Цзен заявил, что Михаил Ефремов может получить до 12 лет тюрьмы за вождение в пьяном виде.