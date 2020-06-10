Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова

41
0 Оставить комментарий

Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова

Москва, 10 июня. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того политик считает, что наказание за преступление артист должен понести по всей строгости закона.

«Нужно, чтобы суд избрал для Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу. Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет», — заявил в своем Telegram-канале Жириновский.

Он также отметил, что Ефремов должен отправиться в колонию на 12 лет. В крайнем случае, суд должен вынести меру наказания в виде отбывания срока в колонии-поселении, считает Жириновский.

«Ведь из-за коронавируса все люди сейчас обозлены, и если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения», — поясняет он.

Глава ЛДПР также отметил, что несмотря на наказание, жизнь погибшему водителю «Газели» не вернуть. Однако трагедии можно было избежать, поскольку в этом году у Ефремова уже было множество штрафов. Потому политик считает, что меры наказания за вождения в нетрезвом виде необходимо ужесточить вплоть до конфискации автомобиля как орудия преступления и «выселения за пределы Москвы».

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости давления на следствие в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова. Спикер Госдумы поручил парламентариям взять на контроль расследование данного дела, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.

Новости партнеров

Новости партнеров