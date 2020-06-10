Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова

Москва, 10 июня. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того политик считает, что наказание за преступление артист должен понести по всей строгости закона.

«Нужно, чтобы суд избрал для Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу. Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет», — заявил в своем Telegram-канале Жириновский.

Он также отметил, что Ефремов должен отправиться в колонию на 12 лет. В крайнем случае, суд должен вынести меру наказания в виде отбывания срока в колонии-поселении, считает Жириновский.

«Ведь из-за коронавируса все люди сейчас обозлены, и если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения», — поясняет он.

Глава ЛДПР также отметил, что несмотря на наказание, жизнь погибшему водителю «Газели» не вернуть. Однако трагедии можно было избежать, поскольку в этом году у Ефремова уже было множество штрафов. Потому политик считает, что меры наказания за вождения в нетрезвом виде необходимо ужесточить вплоть до конфискации автомобиля как орудия преступления и «выселения за пределы Москвы».

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости давления на следствие в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова. Спикер Госдумы поручил парламентариям взять на контроль расследование данного дела, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.