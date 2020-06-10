Малькевич прокомментировал информацию о возможном освобождении россиян в Ливии

Москва, 10 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич потребовал доказательств данных о том, что российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана освободили из тюрьмы в Ливии и поселили на некой вилле в Триполи.

Вечером во вторник источник ТАСС в Триполи сообщил, что в конце прошлой недели глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж летал в Стамбул, и «в одном самолете с ним находились и Шугалей, и Суэйфан». Однако, по словам источника, «уже в понедельник Саррадж и оба россиянина вернулись в Ливию».

«В настоящее время Шугалей и Суэйфан проживают на вилле в Триполи. Они больше не в тюрьме. Они живут в хороших условиях. Их кормят, охраняют. Все в порядке», — сообщил он.

Малькевич в своем Telegram-канале отметил, что на данный момент он не может подтвердить или опровергнуть данную информацию.

«Хотя как журналист обязан потребовать так называемый пруф — то есть доказательство: где фотографии и видео, которые показывают заявленную «райскую жизнь»?! Пока могу сказать одно: не надо рассказывать, в какие хорошие условия поместили сейчас ребят в Ливии после года заключения. Лучше просто верните их домой!» — подчеркнул он.

Сотрудники ФЗНЦ прибыли в Ливию весной прошлого года. Они проводили в стране социологические исследования, которые были согласованы с ПНС Ливии. В мае они были похищены боевиками, которые передали их радикалам группировки RADA, связанной с ПНС. Шугалей и Суэйфан до сих пор содержатся в неофициальной тюрьме Митига, известной своими нечеловеческими условиями.