Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не собирается идти на мировую

Москва, 10 июня. Ирина Стрехова, вдова 57-летнего водителя грузовика Сергея Захарова, не собирается идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым. Ранее ее муж скончался в ДТП с участием артиста.

О своем намерении добиться правосудия Стрехова заявила в эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале. По ее мнению, несмотря на статус Ефремова, актер должен отбыть хотя бы половину предполагаемого срока.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше. Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из двенадцати лет половину действительно пусть посидит», — сказала она.

Она также отметила, что пока представители Михаила Ефремова не связывались с ней. Тем не менее, во вторник Таганский суд Москвы вынес ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа.

Напомним, вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». При этом сам актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Спустя несколько часов пострадавший мужчина скончался в реанимации.

Позже стало известно, что сразу несколько адвокатских контор отказались от защиты актера. При этом юрист Сергей Жорин признался, что поворотным моментом в данном деле могут стать результаты судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.