Брат погибшего в ДТП, которое устроил Ефремов, рассказал, чем его шокировал актер

Москва, 10 июня. Старший брат погибшего в ДТП в центре Москвы Валерий Захаров заявил, что актер Михаил Ефремов должен понести наказание после устроенной им аварии со смертельным исходом.

«Он такой же гражданин, так же платит налоги. Почему ему должны сделать исключение?» — сказал он.

Захаров подчеркнул, что нет никакой разницы, кто находился за рулем автомобиля. Он добавил, что его особенно шокировал тот факт, что актер позволил себе сесть за руль пьяным.

Валерий рассказал, что виделся с братом утром в день трагедии и до сих пор не может поверить в случившееся.

«Просто не могу в это поверить. Мы росли вместе, работали вместе какое-то время», — говорит он.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

На многочисленных видеозаписях, сделанных сразу после аварии, видно, что артист ведет себя неадекватно и будто бы не понимает, что происходит вокруг. Сам Ефремов на следующий день признал свою вину в произошедшем ДТП еще до суда в разговоре с полицией.

По данным ФАН, у погибшего осталась пожилая мать, которая пока не знает о смерти сына. 80-летняя женщина проживает в селе Кузьминское Рязанской области и страдает хроническими заболеваниями.