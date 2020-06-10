Новый метод проверки водителей на алкоголь направлен в Общественную палату

Москва, 10 июня. Проект о введении нового метода тестирования водителей на употребление алкоголя направлен в Общественную палату РФ на обсуждение, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ генерал-майор полиции Александр Быков.

В интервью KP.RU Быков сообщил, что проект изменения в постановление правительства РФ о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе направлен в Общественную палату для обсуждения. В случае получения положительного ответа от ОП работа над документом продолжится в правительстве.

По словам Быкова, данное техническое средство не является алкотестером, однако оно поможет ускорить процедуру проверки водителей.

«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет — без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение», — уточнил он.

Быков добавил, что в ГИБДД ожидают разрешение Минздрава на использование базы граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. В этом случае, отметил он, справки, которые выдают водителям, «будут иметь совершенно другой вес».

Ранее Быков сообщил, что почти 10% всех ДТП в этом году произошли с участием нетрезвых водителей. Согласно его данным, в 2020 году произошло 4,5 тысячи аварий. В них погибла примерно тысяча человек, еще 6,2 тысячи пострадали. Кроме того, за первые пять месяцев были зафиксированы 240 тысяч водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии. Более 27 тысяч были выявлены повторно. Свыше 200 тысяч нарушений были отмечены при перевозке ребенка. Как объяснил Быков, согласно статистике, каждый десятый ребенок, которого перевозили нетрезвые водители, погиб.