Суд запретил Ефремову пользоваться Интернетом, телефоном и общаться со СМИ

Москва, 10 июня. Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова, который в понедельник вечером спровоцировал смертельное ДТП в центре столицы. В качестве меры пресечения обвиняемому запрещено покидать место жительства, пользоваться средствами связи и общаться с журналистами. Об этом говорится в постановлении суда.

«Суд постановил запретить Ефремову покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и Интернетом», — говорится в решении.

Также судья запретил актеру общаться с другими лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей или сотрудников ФСИН.

Напомним, в понедельник вечером на Смоленской площади в Москве автомобиль, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Ее водитель позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов вел машину совершенно пьяным.

На многочисленных видеозаписях, сделанных сразу после аварии, видно, что артист ведет себя неадекватно и будто бы не понимает, что происходит вокруг. Сам Ефремов на следующий день признал свою вину в произошедшем ДТП еще до суда в разговоре с полицией.