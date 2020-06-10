Скабеева ответила на обвинения в защите устроившего пьяное ДТП Ефремова

Москва, 10 июня. Телеведущая Ольга Скабеева напомнила медиаменеджеру Араму Габрелянову, что Михаил Ефремов официально признан «крутым актером», но это не отменяет того факта, что он должен понести наказание за совершенное им смертельное ДТП в центре Москвы.

Во вторник Габрелянов на странице своего Telegram-канала под названием «Карамба» подверг критике заявления Скабеевой о том, что Ефремов является великим актером.

«Теперь и Скабеева туда же. Ефремов великий актер и это его большая трагедия. Слушайте, давайте вы уж как то определяйтесь», — написал медиаменеджер.

Телеведущая не оставила сообщение без внимания, ответив также в своем Telegram-канале. По ее словам, «крутым актером Ефремова официально признала наша страна еще в 95-м, присвоив ему звание заслуженного артиста РФ. Плюс Ники и Золотые Орлы».

«Для семьи Ефремова произошедшее и правда трагедия, чего уж там. Как и для семьи любого преступника. Должен ли Ефремов сесть? Ну, разумеется. Кто сомневается», — написала она.

Во вторник Таганский районный суд провел заседание и избрал меру пресечения Ефремову: артиста отправили под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Позднее в пресс-службе уточнили, что суд не стал принимать решение об аресте Ефремова, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие.

Сам Ефремов во время заседания полностью признал свою вину, назвав произошедшее «чудовищным».

Напомним, вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу», передавал RT. Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя, передавал НСН. Позднее эксперты обнаружили в его анализах следы наркотиков.