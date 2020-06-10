Глава Медиагруппы «Патриот» надеется на справедливость в деле о пьяном ДТП Ефремова

Санкт-Петербург, 10 июня. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук выразил надежду, что справедливость восторжествует и устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов ответит по заслугам.

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотиков.

«За рулем черного джипа был не «слуга режима» и не «мажор» — это был Михаил Ефремов, известный актер и оппозиционер, «самый смелый и единственный борец с режимом», как его называют некоторые представители оппозиционной общественности», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Столярчук.

Глава Медиагруппы «Патриот» обратил внимание, что Дмитрий Быков, который вместе с Ефремовым делал на телеканале «Дождь» несколько проектов, «уклончиво ответил на вопросы о поддержке Ефремова».

«Мало кто из оппозиционеров сейчас рискнет поддержать алкоголика и наркомана, разъезжающего по Москве и убивающего людей. Хотя такие тоже находятся и пишут, что «отягчающим» для Ефремова обстоятельством станет его оппозиционная позиция. Не думаю, что оппозиционная позиция подтолкнула Ефремова к пьянству за рулем и употреблению наркотиков. В своих «творениях» он боролся с режимом за демократию, равенство и соблюдение законности и своим личным примером показал, как он сам соблюдает законы и правила дорожного движения», — негодует Столярчук.

От имени Медиагруппы «Патриот» он выразил глубочайшие соболезнования близким погибшего водителя Сергея Захарова, «который просто пытался заработать себе на жизнь и не должен был погибнуть таким образом».

«Надеюсь на то, что в деле Ефремова законность восторжествует, и он ответит за свои преступления перед судом!» — резюмировал Столярчук.

Во вторник Таганский районный суд провел заседание и избрал меру пресечения Ефремову: артиста отправили под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Позднее в пресс-службе уточнили, что суд не стал принимать решение об аресте Ефремова, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. Сам Ефремов во время заседания полностью признал свою вину.