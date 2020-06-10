МВД напомнило, что почти каждое десятое ДТП происходит с участием пьяного водителя

Москва, 10 июня. Почти десять процентов всех автоаварий в этом году произошли с участием нетрезвого водителя, напомнил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков. По его словам, в целом отмечается снижение числа ДТП в стране.

«За текущий год у нас отмечается в целом снижение показателей аварийности как по количеству ДТП, так и по числу погибших и раненных в них людей. Практически каждое десятое ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения», — отметил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Согласно его данным, в 2020 году произошло 4,5 тысячи аварий. В них погибла примерно тысяча человек, еще 6,2 тысячи пострадали. Кроме того, за первые пять месяцев были зафиксированы 240 тысяч водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии. Более 27 тысяч были выявлены повторно.

Свыше 200 тысяч нарушений были отмечены при перевозке ребенка. Как объяснил Быков, согласно статистике, каждый десятый ребенок, которого перевозили нетрезвые водители, погиб.

Напомним, вечером в понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. В результате аварии артист и его пассажиры не пострадали. Однако водитель грузовика, 58-летний Сергей Захаров, получил тяжелые травмы.

Мужчина был экстренно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. В течение всей ночи врачи боролись за его жизнь, однако утром во вторник стало известно, что пострадавший скончался.