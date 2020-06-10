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Внучка легендарного советского актера Стриженова вышла замуж

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Внучка легендарного советского актера Стриженова вышла замуж

Москва, 10 июня. Александра Стриженова, внучка актера Олега Стриженова, вышла замуж за избранника Артура. Как пояснила женщина, предложение ей было сделано еще в начале года, пара планировала пышное торжество. Однако из-за пандемии молодоженам пришлось ограничиться скромным праздником.

По словам Стриженовой, перед свадьбой она решила взяться за свой внешний вид. В частности, она заменила передние зубы на виниры и записалась к пластическому хирургу для операции на груди. Однако необходимые процедуры не успели сделать в срок из-за режима самоизоляции. Пара расписалась 6 июня в ЗАГСе города Жуковский.

«Все запланированное невозможно было осуществить. Дата нашей свадьбы — 6.06. Вы скажете, мол, несчастливое число? Да нет — для нас все числа счастливые. Кольца купить не удалось, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье. То, которое я очень ждала, пришло не вовремя, и я отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате», — цитирует Александру Стриженову издание StarHit.

Она также отметила, что из-за пандемии ей пришлось выходить замуж в медицинской маске. От пышного торжества паре также пришлось отказаться из-за массовых ограничений. Тем не менее, Стриженова планирует провести праздник после того, как сделает операцию на грудь и липосакцию. Также семья хочет усыновить сына и построить дом.

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