Казаченко рассказала о неожиданном предсмертном признании Норкиной

Москва, 9 июня. После эфира программы «Пусть говорят» о скандале вокруг семьи певца Романа Жукова Юлия Норкина была расстроена и заявляла, что больше не будет участвовать в «грязных разборках». Об этом «Собеседнику» рассказала Ольга Казаченко, присутствовавшая на съемках в качестве эксперта.

Неожиданный уход из жизни Норкиной активно обсуждают в телевизионных кругах. Буквально за несколько дней до смерти журналистка приняла участие в записи программы «Пусть говорят», посвященной скандалу вокруг разборок Жукова с бывшей женой.

Казаченко рассказала, что на съемки Норкина приехала в хорошем настроении. Однако после программы ее настроение резко изменилось.

«Когда мы зашли после съемок в гримерку, она сказала редакторам: «Больше не приглашайте меня на такие грязные разборки! Я даже не знаю, что здесь говорить!». Я не знаю, что у нее случилось. Но я уже несколько дней нахожусь в глубоком шоке. А еще больший шок вызывают люди, которые радуются этому. Например, Виталина. Мы со Степаном с ужасом наблюдали эту вакханалию, которую она развела у себя в социальных сетях в связи с кончиной Юлии. Разве так можно? Это же пляски на костях. Такое я не пойму никогда», — отметила Казаченко.

В свою очередь Ирина Аманти, нынешняя супруга певца Вадима Казаченко, на своей странице в Instagram также отметила, что Норкина была крайне не довольна содержанием передачи.

«Юля назвала Мартынову дешевкой и тунеядкой, говорила, что дешевое шоу на ТВ и грязный пиар пора прекращать. Она сказала, что знает Вадима с 90-х годов: он порядочный и честный человек, не замеченный в подлостя», — сказала Ирина в своем блоге.

Норкина скоропостижно скончалась в пятницу, 5 июня, на 53-м году жизни. Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Процессом руководил ее сын Александр, на церемонии присутствовали дочь Юлии и Андрея Норкиных Александра, а также мальчики, усыновленные супругами. Попрощаться с Норкиной приехали многие ее коллеги с радиостанций и федеральных каналов, а также музыканты и звезды шоу-бизнеса.