После ДТП от защиты Ефремова отказались сразу десятки адвокатов

Москва, 9 июня. Сразу несколько адвокатских контор отказались от защиты актера Михаила Ефремова после резонансной смертельной аварии в центре Москвы, которую артист устроил, сев пьяным за рулем. Вместе с тем, известный юрист Сергей Жорин заявил, что у Ефремова есть шансы избежать тюремного заключения.

По данным KP.ru, утром после аварии родственники актера получили отказ в защите сразу от нескольких адвокатских контор. Татьяна Стукалова, которая защищала футболиста Александра Кокорина в скандальном деле, призналась, что в настоящее время слишком занята другими процессами.

«Если бы я была свободна? Это не обсуждается, юриспруденция не знает сослагательных наклонений. Но хочу заметить, что о вине говорить еще очень рано, даже несмотря на наличие видеозаписи», — пояснила она отметив, что в данном случае существует множество юридических тонкостей.

Другой известный адвокат Александр Добровинский также отказался от сотрудничества с Ефремовым. По его словам, он побоялся «выиграть это дело». Как пояснил юрист, для него существует несколько случаев, за которые он не берется. В этом списке наравне с терроризмом, педофилией и наркотиками идет вождение в нетрезвом виде, считает адвокат.

При этом адвокат Сергей Жорин признался, что поворотным моментом в данном деле станут результаты судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. По его словам, первая покажет, в каком состоянии находился Ефремов. А вторая установит исправность автомобиля.