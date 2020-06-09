Российская общественность убеждена, что Ефремов должен ожидать приговора в СИЗО

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов, который, будучи пьяным, устроил ДТП в центре Москвы, должен оставаться до суда в СИЗО – именно такое мнение высказывает значительная часть российских общественных деятелей и медийных лиц. Очень многие публичные персоны выступили с призывом строго наказать актера за вождение в пьяном виде, которое привело к смерти человека.

Таганский суд Москвы принял решение отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа — несмотря на то, что сторона обвинения требовала оставить обвиняемого в СИЗО.

Как объяснил следователь, ведущий дело Ефремова, он потребовал для артиста домашнего ареста, так как тот нарушил подписку о невыезде после ДТП.

«Ему избрали изначально подписку о невыезде, но, как выяснилось, не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. В связи с этим следствие просит отправить его под домашний арест до 9 августа», — объяснил следователь.

Комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на информацию о том, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП.

«Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу!» — возмутился Губерниев.

К нему присоединился и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Суд должен заключить Ефремова под стражу. Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьётся и выпадет из окна. Наказание должно быть суровым — 12 лет колонии. Ефремов не первый раз пьяным сел за руль. Если бы у него раньше отобрали права, другой человек остался бы жив. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) June 9, 2020

Очень многие потребовали не делать Ефремову никаких скидок, и как следует наказать артиста за езду в пьяном виде и смерть человека.

«Хочу напомнить, что Ефремов – в первую очередь убийца. Остальное не имеет значения. Еще вчера он был замечательным актером, талантливым, обаятельным, «жизнерадостным пьяницей», как он себя называл. Сегодня он опасный убийца, который забрал жизнь у простого человека. Кто-то не вернулся домой, у кого-то осталась семья. Нам всем повезло, что на пути Ефремова оказались не мы и не наши родственники», — написал блогер Илья Варламов.

С аналогичным мнением выступил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев. Он напомнил, что уголовный кодекс не делит граждан на «известных и неизвестных» и является единым для всех. А значит, Ефремов должен ответить перед законом на равных основаниях.

«Перед законом все равны, доигрался Михаил Ефремов. Всем известно о его не совсем стабильном поведении в отношении алкоголя в последнее время. Как артист, Ефремов одаренный, всегда приятно смотреть спектакли и кино, но есть и другая сторона медали. Как простой человек, он совершил преступление и должен понести наказание», — отметил Лебедев.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету Государственной думы по безопасности взять на контроль дело о ДТП с участием Ефремова. Он тоже подчеркнул, что никаких поблажек актеру быть не должно.

«Закон один для всех – пьяная езда недопустима», — напомнил Володин.

Его поддержал парламентарий Николай Панков.

«Не важно, кто ты, сколько наград получил и каким народным или заслуженным стал. Виноват – неси ответственность за свои деяния», — заявил Панков.

А российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко указал, что Ефремов в момент совершения аварии был нетрезв и добавил, что с пьяного спрос должен быть двойной. Он также призвал законодательные органы ужесточить наказания за подобные ДТП и приравнять их к умышленному убийству.

С необходимостью не оказывать Ефремову никаких поблажек и судить его по всей строгости закона согласился и депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Конечно же, обязательно независимо от его убеждений, а именно исходя из его публичного статуса нужно, чтобы закон действовал. Иначе, если мы сейчас опять пропустим, опять дадим неописуемую поблажку, тогда тысячи, десятки тысяч других пьяных за рулем почувствуют, что все можно, все это допустимо. А ведь пьяный за рулем – это убийца, настоящий убийца», — объяснил депутат.

К коллегам присоединилась и глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, лучшее, что сейчас может сделать Ефремов – это «покаянно принять» решение суда и настоять на максимально возможном наказании за содеянное. Она призвала друзей актера не пытаться оправдывать его за содеянное.

«Хочу обратиться к коллегам Ефремова, его друзьям с известными именами и медийными лицами. Пожалуйста, воздержитесь на сей раз от «корпоративной солидарности»! Пусть только суд определяет степень вины и меру ответственности. Не пытайтесь «защитить» актера от правосудия!», — заявила Ямпольская.

Напомним, что ДТП произошло в понедельник вечером на Смоленской площади в Москве. Автомобиль, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Ее водитель позже скончался в больнице.

Экспертиза показала, что Ефремов вел машину совершенно пьяным. На многочисленных видеозаписях, сделанных сразу после аварии, видно, что артист ведет себя неадекватно и даже как будто бы не понимает, что происходит вокруг.

Сам Ефремов на следующий день признал свою вину в произошедшем ДТП еще до суда в разговоре с полицией.