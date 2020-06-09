Панин вступился за устроившего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 9 июня. Актер Алексей Панин вступился за своего коллегу, заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, ставшего виновником пьяной автокатастрофы в центре Москвы. По словам Панина, он готов пойти в тюрьму вслед за своим другом.

В беседе с Общественной службой новостей Панин признался, что плачет из-за сложившейся ситуации. По его словам, Ефремов является одним из немногих артистов, которого он «сильно любит».

«Не знаю, как произошла авария, сочувствую близким погибшего, но я всегда буду на стороне Ефремова», — подчеркнул актер.

Панин добавил, что «таких артистов, как Ефремов, очень мало».

«Нельзя такого человека сажать в тюрьму. Если Михаила Ефремова посадят — я пойду с ним», — резюмировал он.

Кроме того, как передает «Экспресс-газета», Панин появился перед камерой вполоборота и объяснил, что не хочет показывать свое лицо, потому что пил всю неделю. Прокомментировать скандал вокруг Ефремова его вынудила критика в адрес виновника ДТП. Особенно же возмутило актера высказывание Алены Водонаевой, которая окрестила Ефремова «исчадьем ада».

При этом Панин неуверенно отметил, что «Миша, наверное, не должен был садиться за руль пьяным», добавив, что его «нельзя сажать в тюрьму».

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу», передавал RT. Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и позже скончался в реанимации.

Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя. Позднее эксперты обнаружили в его анализах следы наркотиков. Артисту предъявили обвинение в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек, передавал НСН.

Вечером во вторник состоялось заседание суда по выбору меры пресечения для Ефремова: суд принял решение оставить его под домашним арестом на два месяца, до 9 августа. Позднее в Таганском суде уточнили, что суд принял решение о домашнем аресте, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. На заседании актер заявил, что считает произошедшее «чудовищным», а себя виновным.