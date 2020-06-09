Вторая волна COVID-19 в Британии может быть в два раза сильнее

Москва, 9 июня. Если власти Великобритании полностью возобновят работу школ и не введут систему массового тестирования людей на коронавирус, вторая волна пандемии в стране может оказаться примерно в 2,5 раза сильнее, чем первая. К такому выводу пришли учение из лондонского Института гигиены и тропических заболеваний.

«Если школы откроются полностью или пошагово в июне или июле, и при этом не будет действовать масштабная и эффективная система тестирования и отслеживания контактов людей, вторая волна COVID-19 в Британии может быть в 2,2–2,5 раза сильнее, чем первая», — говорится в докладе института.

Отмечается, что система контактов станет эффективной только в том случае, если тестироваться будут как минимум 50% людей с симптомами. При этом 40% их контактов будут отслеживаться.

Напомним, с конца марта в Великобритании действует карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако уже с начала июня местные власти там ослабили часть ограничений, открыв классы начальных школ, возобновив работу магазинов и ресторанов. Кроме того, в стране начали вновь проводиться спортивные мероприятия, однако без зрителей на стадионе.

Ранее ученые из Великобритании в рамках исследования RECOVERY пришли к выводу, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который ранее считался эффективным при лечении коронавируса, не способен побороть данное заболевание.