Вершинин обсудил с представителем Британии урегулирование в Сирии и Ливии

Москва, 9 июня. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил ситуацию в Сирии и Ливии с советником премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника премьера по нацбезопасности Дэвидом Куори.

«Были затронуты вопросы урегулирования в Сирии, Ливии и Йемене, а также на палестино-израильском треке в контексте их рассмотрения в Совете Безопасности ООН», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Детали телефонных переговоров не уточняются.

Отметим, неделей ранее глава МИД России Сергей Лавров принял делегацию Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, встреча состоялась в Москве. Стороны обсудили важнейший вопрос — освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Участие в переговорах с Лавровым принял заместитель председателя Президентского совета, заместитель председателя ПНС Ахмед Майтиг и глава МИД ПНС Мухаммед Сияла.

Пресс-служба российского МИД сообщила, что Лавров акцентировал внимание на возможности возобновления двусторонней работы, выдвинув условие о скорейшем и безоговорочном освобождении Шугалея и Суэйфана. Министр также подчеркнул, что пребывание россиян в тюрьме в Триполи — главное препятствие нормализации взаимодействия между сторонами.