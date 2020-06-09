Глава ФЗНЦ рассказал о кампании Запада против голосования по поправкам в конституцию

Москва, 9 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о масштабной дезинформационной кампании Запада против голосования по поправкам в конституцию.

Малькевич отметил, что фейки и дезинформация, которые направлены против голосования по внесению изменений в конституцию, распространяются в группах и сообществах, которые ранее тиражировали недостоверную информацию о коронавирусе в России.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) подчеркнул, что за несколько дней в Сети было обнаружено 218 фейковых сообщений о поправках в конституцию. По его словам, недостоверную информацию о предстоящем голосовании распространяют несколько СМИ, которые связаны с иностранными агентами, некоммерческими организациями и отдельными общественными деятелями.

Малькевич выразил уверенность, что информационная атака была инициирована Вашингтоном. Он также добавил, что США тратят более 13,5 миллионов долларов в год на антироссийскую информационную кампанию, целью которой является вмешательство во внутренние дела России. По его словам, в настоящее время ФЗНЦ осуществляет сбор данных о вмешательстве. После завершения первого дня голосования, сотрудники ФЗНЦ передадут эти данные комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным. Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение электронного голосования в Москве, а также в Нижегородской области в онлайн-формате. Граждане РФ смогут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня на портале «Госуслуг».