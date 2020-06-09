Вашингтон, 9 июня. Экономика США начала погружаться в рецессию в феврале 2020 года. Об этом говорится в отчете Национального бюро экономических исследований (NBER).

По данным бюро, рецессия в американской экономике началась в феврале из-за снижения экономической активности и кризиса, которые были спровоцированы эпидемией коронавируса. До этого момента американская экономика продолжала свой рост в течение 11 лет.

«NBER признает, что эпидемия и ответные меры общественного здравоохранения привели к спаду с характеристиками и динамикой, отличными от предыдущих рецессий», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 402 тысяч человек.

Многие выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.