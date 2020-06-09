Неизвестные попытались воспрепятствовать движению патруля РФ в Сирии

Дамаск, 9 июня. В районе населенного пункта Кобани в Сирии неизвестные попытались воспрепятствовать движению российского патруля военной полиции. Злоумышленники подорвали под автомобилем маломощное самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом во вторник сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

Как отмечают в ЦПВС, инцидент произошел 9 июня при развороте в конечной точке маршрута. В результате никто не пострадал.

«В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал. Все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования», — говорится в сообщении Центра.

За последние сутки в Сирии представители российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам. В частности, была проверена территория в провинциях Алеппо, Хасаке и в районе населенного пункта Камышлы.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Тем не менее, за последние сутки со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ), были зафиксированы обстрелы по населенным пунктам Дадих в провинции Идлиб и Танжара в Хаме.

Напомним, ранее в Сирии прошел успешные испытания истребитель Су-57. Об этом неоднократно заявляло Минобороны РФ. Данный самолет предназначен для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет истребителя состоялся в 2010 году. Самолет превосходит конкурентов, поскольку имеет низкую заметность и высокую маневренность. Кроме того, Су-57, оснащенный современным бортовым оборудованием, способен выполнять сверхзвуковые полеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.