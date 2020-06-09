Участница Comedy Woman опубликовала видео с истерикой на съемочной площадке

Москва, 9 июня. Участница коллектива Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала ролик, в котором она возмущается необходимостью целоваться во время проб. Как рассказала позже режиссер Анна Цуканова-Котт, данный ролик – постановочный, а снят он был, вероятно, для того, чтобы вызвать обсуждение в Сети.

Видео якобы было сделано на съемочной площадке некого фильма. На кадрах Сысоева громко возмущается необходимостью целоваться с актером Иваном Жидковым, которого она считает недостаточно хорошим. Режиссер Цуканова-Котт отчитывает Сысоеву за плохую в игру, а та в ответ требует от нее поменять актера.

«Я не могу целоваться с уродом!» — кричит Сысоева на видео.

Отметим, что ролик является постановочным – об этом рассказала Цуканова-Котт. Комментаторы отметили, что Сысоева очень правдоподобно сыграла истерику.

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