Участница Comedy Woman опубликовала видео с истерикой на съемочной площадке

Ну что ж, пробы бывают разные... А вы думали я всегда такая мягкая и пушистая? Режиссёр @anna_tsukanova_kott Партнёр @ivantsarevitch1

A post shared by Надя Сысоева (@inadenka) on Jun 8, 2020 at 9:54am PDT