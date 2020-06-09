В суде объяснили, почему не отправили Ефремова в СИЗО

Москва, 9 июня. Суд принял решение о домашнем аресте для актера Михаила Ефремова, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, где во вторник слушалось дело о смертельном ДТП в Москве.

Во вторник суд отправил под домашний арест до 9 августа заслуженного артиста РФ Ефремова, ставшего виновников смертельного ДТП в центре столицы.

«Обращаем ваше внимание, что в соответствии с УПК РФ суд не вправе избрать меру пресечения более строгую, чем ту, о которой ходатайствует следствие», — уточнили в пресс-службе Таганского суда.

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу», передавал RT. Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Спустя несколько часов пострадавший мужчина скончался в реанимации.

Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя. Позднее эксперты обнаружили в его анализах следы наркотиков. Артисту предъявили обвинение в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек, передавал НСН.

Вечером во вторник Ефремова доставили в Таганский суд. Актер на заседании заявил, что считает произошедшее «чудовищным», а себя виновным. Он подчеркнул, что не возражает против ареста.