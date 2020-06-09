Бухарест, 9 июня. Румыния может признать Россию «враждебным государством и угрозой для всего черноморского региона». Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы.

Документ уже получил одобрение со стороны Высшего совета обороны, который возглавляет президент Румынии Клаус Йоханнис. Новая национальная стратегия обороны Румынии может вступить в силу, если ее поддержат обе палаты парламента республики.

По словам Йоханниса, стратегия национальной безопасности Румынии составлена с учетом смены глобальной парадигмы и ухудшения отношений между НАТО и Россией.

«Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», — утверждает он.

Стоит отметить, что лидеры некоторых европейских государства регулярно обвиняют Россию в «агрессивных планах» по отношению к странам Восточной Европы. При этом российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что руководство европейских стран и НАТО прекрасно знают, что у Москвы не планов нападения на какую-либо из стран Европы, однако они используют данную риторику, чтобы разместить как можно больше военной техники и живой силы у российских границ.