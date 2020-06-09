حصاد أخبار ليبيا في 9 يونيو/حزيران: الخارجية الروسية تنفي وجود موظفي فاغنر في ليبيا والوفاق لم تفي بالتزامها بالإفراج عن الأسرى الروس

ليبيا. رفض موظفو حكومة الوفاق الوفاء بالالتزاماتهم بإعادة مكسيم شوغالي وسامر سويفان إلى الوطن، ويواصلون الحملة الإعلامية ضد روسيا

وزير الدفاع الإيطالي يزور مقر عملية «إيريني»

زار وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، برفقة رئيس أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشياريلي وقائد قيادة عمليات القوة المشتركة الجنرال لوتشيانو بورتولانو، مقر عملية إيريني والمختصة بمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

وكان في استقبال الوفد الإيطالي قائد العمليات الأدميرال فابيو أجوستيني. حيث أخبر الأخير الضيوف عن الأنشطة والنتائج الأولية للعملية في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، حيث تشارك حاليا قوات أكثر من 20 دولة أوروبية

حكومة الوفاق لم تفي بالتزامها مرة أخرى بإعادة شوغالي وسويفان إلى الوطن

في نهاية الأسبوع الماضي، حدث تحول آخر في القصة المتعلقة باختطاف مواطنين من روسيا واحتجازهما بشكل غير قانوني، وهما عالم الاجتماع مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان، في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية. وفشلت محاولة إعادة العلماء للمرة الثالثة

قبل وقت قصير من مغادرة الطائرة، التي كانت، بحسب موقع «ليبيا 24»، تحمل علماء الاجتماع الروس، أعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» في حكومة الوفاق بشكل صريح أنهم سيجرون استجوابا آخر. وبعد إشاعات فاشلة حول انتهاك نظام التأشيرات، والذي تم دحضه بواسطة صور جوازات سفر شوغالي وسويفان بتأشيرات مختومة من السفارة الليبية، عادت سلطات طرابلس إلى استخدام «التهم» القديمة - التدخل في الانتخابات. ومع ذلك، فإن الجريمة المنسوبة إلى العلماء لم تصمد أمام التحقق من الأحداث: في ليبيا لم تجري عمليات تصويت في وقت وصول الروس، أو بعد اعتقالهم، أو بعد عام من السجن غير القانوني

الخارجية الروسية تنفي وجود موظفين من شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة في ليبيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن المعلومات حول وجود عناصر من شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة في ليبيا وتعاونها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هي معلومات مشكوك فيها ومبنية على بيانات مزورة.

ووفقا له، فإن مثل هذه التقارير تهدف إلى «تشويه سمعة سياسة روسيا في المسار الليبي».

وقال بوغدانوف في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» «المعلومات التي نشرتها عدة مصادر، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تزعم وجود عناصر من شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة تقاتل في صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، هي معلومات مغلوطة إلى حد كبير، وتستند هذه الادعاءات إلى مصادر مشكوك فيها».

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي أنه من المستحيل إثبات مصداقية «الحقائق» المنشورة

جامعة الدول العربية تدعو حكومة الوفاق إلى الاعتراف بـ«إعلان القاهرة»

طالبت جامعة الدول العربية ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى اتخاذ موقف إيجابي من «إعلان القاهرة» وقف إطلاق النار والانخراط في مسار سياسي يخرج ليبيا من الأزمة الحالية. كما نقل موقع «سكاي نيوز» باللغة العربية في حسابه على منصة التواصل الاجتماعية «تويتر»