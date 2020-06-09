Скорую в Таганский суд вызывали не для Ефремова

Москва, 9 июня. Скорая помощь была вызвана в здание Таганского районного суда не для актера Михаила Ефремова, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе суда.

«На ваши частые вопросы разъясняю, что скорую помощь вызывали для девушки журналиста, которой до заседания стало нехорошо», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Ефремову стало плохо на заседании суда. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Вечером во вторник Ефремова доставили в Таганский суд, где проходит заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москве. Артисту предъявили обвинение в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек.

Ефремов на заседании заявил, что считает произошедшее «чудовищным», а себя виновным. Он подчеркнул, что не возражает против ареста.