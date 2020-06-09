Заместитель главы МИД РФ Богданов обсудил с сирийским послом ситуацию в САР

Москва, 9 июня. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял сирийского посла Рияда Хаддада. Встреча состоялась по инициативе сирийской стороны.

В ходе встречи ее участники обменялись мнениями о перспективах развития ситуации как в Сирии, так и в ближневосточном регионе в целом. Москва подтвердила, что намерена продолжить неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также оказывать ей помощь в борьбе с международным терроризмом.

Другой важной темой беседы стали актуальные вопросы российско-сирийского сотрудничества в сфере экономики и гуманитарного взаимодействия для скорейшего восстановления Сирии.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва всесторонне содействует Дамаску, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома. Правительственные войска практически полностью освободили территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Страна приступила к восстановлению инфраструктуры.

Как заявлял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии 30-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе подчеркнул, что урегулирование конфликта в Сирии должно гарантировать территориальную целостность страны, включая Голанские высоты.