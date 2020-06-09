В МИД РФ заявили о готовности Москвы отстаивать национальные интересы в Арктике

Москва, 9 июня. Россия будет предпринимать решительные действия, если кто-то решит проверить ее готовность отстаивать национальные интересы в Арктике. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, Арктика является площадкой для сотрудничества, а не соперничества. Однако в случае необходимости Москва готова защищать свои национальные интересы в Арктике.

«Мы не будем оставаться спокойными, если кто-то - не хотел бы указывать - решит проверить нашу способность защищать свои национальные интересы», — пояснил Рябков.

Он также добавил, что в настоящее время ситуация Арктическом регионе заметно отличается от той, которая была несколько лет назад. По его словам, широкий диалог по данному вопросу способен снизить уровень недоверия

«Единственный способ двигаться вперед — это больше диалога, больше обменов, больше совместных усилий... Считаю, наши канадские, датские и другие коллеги склоняются к рассмотрению такого подхода вместе с США, Россией и остальными вовлеченными в процесс», — отметил дипломат.

Стоит отметить, что ранее ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. При этом в Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.