Навальный своими оскорблениями довел ветерана до сердечного приступа

Москва, 9 июня. Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, участвовавшему в ролике о поправках в конституцию, стало плохо после оскорбительных слов скандального блогера Алексея Навального, рассказал внук фронтовика Игорь Колесников.

По его словам, от ветерана скрывали оскорбительные высказывания Навального, но пожилой человек случайно узнал о них. Артеменко стало плохо, и ему вызвали врачей.

«Ему стало очень плохо. Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве», — написал внук ветерана на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Возмущенный поступком скандального блогера Колесников пообещал разобраться и добиться справедливости. Он призвал защитить ветерана Великой Отечественной войны. По его словам, такое поведение Навального не должно сойти ему с рук.

Артеменко принял участие в ролике по случаю предстоящего голосования по поправкам в конституцию. Навальный резко отреагировал на видео и позволил себе оскорбительные высказывания в адрес участников ролика, в том числе ветерана, напомнил Infox.ru.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло осудил пост Навального и попросил Следственный комитет РФ привлечь его к административной ответственности за оскорбление Артеменко.